Над исследованием работали ученые Йельской медицинской школы (YSM). А достичь замедления менпаузы им удалось путем замораживания ткани яичников. Результаты научной работы опубликованы в Американском журнале акушерства и гинекологии.

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Суть исследования

Ученые создали новую математическую модель, которая основывается на сотнях процедур криоконсервации и трансплантации яичников, а также молекулярных исследованиях поведения фолликулов яичников.

Справка. Криоконсервацию ткани яичников, которую Октай разработал в 1999 году, используют преимущественно для сохранения фертильности у онкологических больных перед лечением, которое может негативно повлиять на репродуктивную систему.

Модель учитывает возраст пациентки и количество удаленной ткани яичника, далее формируется индивидуальный прогноз для каждой женщины. Учитывается также процент выживаемости фолликулов после трансплантации, что позволяет сделать прогнозы с точностью до 100%.

Новые данные ученых

Результаты исследования свидетельствуют, что для женщин молодого возраста криоконсервация ткани яичника может отсрочить начало менопаузы, а в случае некоторых женщин вообще предотвратить ее.

Ученые отметили, что метод дает надежду на расширение возможностей женщин в сохранении своей репродуктивной функции.

И несмотря на то, что некоторые ученые скептически относятся к этой идее и целесообразности этой процедуры, авторы методы убеждены, что замораживание ткани яичников является важным открытием для современной науки.