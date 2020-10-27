Американські вчені виявили імунні клітини, які можуть не лише зупинити розвиток деменції та інших подібних хвороб, а й вилікувати їх. І хоч це раннє дослідження – воно демонструє багатонадійні результати.

Команда вчених з Університету Мічигану і Державного університету штату Огайо відкрила новий підтип імунних клітин, які можуть зупиняти відмирання нейронних клітин і навіть відновлювати зв'язки між ними. Дослідження опубліковане у журналі Nature Immunology.

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Дослідники виявили, що новий підтип паличкоядерних (незрілих) нейтрофілів виробляють специфічні фактори росту. На них активно реагують нейрони з серйозними пошкодженнями. Під час активності цих клітин нервові волокна починають відновлюватися й рости знову. Тобто тканини центральної нервової системи не лише знижують завдану шкоду, а й можуть її компенсувати.

Попри дуже ранню стадію вивчення нового підтипу нейтрофілів, відкриття виглядає вкрай перспективним. Адже якщо науковці зрозуміють механізми їхньої роботи, вони зможуть її зімітувати та створювати ліки для боротьби з нейродегенеративними захворюваннями.

Результати ранніх досліджень

У лабораторних умовах (in vitro) за допомогою нейтрофілів вдалося відновити зоровий нерв і спинний мозок. Успішні експерименти на мишах (in vivo) теж виглядають перспективними. У наступній роботі вчені планують дослідити дію нових імунних клітин на людських тканинах.

Нейродегенеративні захворювання – що це? Або ж дегенеративні захворювання нервової системи. Це велика група різних хвороб нервової системи, які виникають внаслідок загибелі нейронів. Багато нейродегенеративних захворювань мають спадковий характер, але у деяких випадках вони можуть бути набутими.

Нейродегенеративні захворювання заведено класифікувати за клінічними проявами певних структур нервової системи: