Американские ученые обнаружили иммунные клетки, которые могут не только остановить развитие деменции и других подобных болезней, но и вылечить их. И хоть это раннее исследование – оно демонстрирует многообещающие результаты.

Команда ученых из Университета Мичигана и Государственного университета штата Огайо открыла новый подтип иммунных клеток, которые могут останавливать отмирание нейронных клеток и даже восстанавливать связи между ними. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology.

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Исследователи обнаружили, что новый подтип палочкоядерных (незрелых) нейтрофилов производят специфические факторы роста. На них активно реагируют нейроны с серьезными повреждениями. Во время активности этих клеток нервные волокна начинают восстанавливаться и расти снова. То есть ткани центральной нервной системы не только снижают нанесенный вред, но и могут его компенсировать.

Несмотря на очень раннюю стадию изучения нового подтипа нейтрофилов, открытие выглядит крайне перспективным. Ведь если ученые поймут механизмы их работы, они смогут ее сымитировать и создавать лекарства для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.

Результаты ранних исследований

В лабораторных условиях (in vitro) с помощью нейтрофилов удалось восстановить зрительный нерв и спинной мозг. Успешные эксперименты на мышах (in vivo) тоже выглядят перспективными. В следующей работе ученые планируют исследовать действие новых иммунных клеток на человеческих тканях.

Нейродегенеративные заболевания – что это? Или же дегенеративные заболевания нервной системы. Это большая группа различных болезней нервной системы, которые возникают вследствие гибели нейронов. Много нейродегенеративных заболеваний имеют наследственный характер, но в некоторых случаях они могут быть приобретенными.​

Нейродегенеративные заболевания принято классифицировать по клиническим проявлениям определенных структур нервной системы: