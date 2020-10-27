Открыли потенциальный способ лечения деменции и Альцгеймера
Американские ученые обнаружили иммунные клетки, которые могут не только остановить развитие деменции и других подобных болезней, но и вылечить их. И хоть это раннее исследование – оно демонстрирует многообещающие результаты.
Команда ученых из Университета Мичигана и Государственного университета штата Огайо открыла новый подтип иммунных клеток, которые могут останавливать отмирание нейронных клеток и даже восстанавливать связи между ними. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology.
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Исследователи обнаружили, что новый подтип палочкоядерных (незрелых) нейтрофилов производят специфические факторы роста. На них активно реагируют нейроны с серьезными повреждениями. Во время активности этих клеток нервные волокна начинают восстанавливаться и расти снова. То есть ткани центральной нервной системы не только снижают нанесенный вред, но и могут его компенсировать.
Несмотря на очень раннюю стадию изучения нового подтипа нейтрофилов, открытие выглядит крайне перспективным. Ведь если ученые поймут механизмы их работы, они смогут ее сымитировать и создавать лекарства для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.
Результаты ранних исследований
В лабораторных условиях (in vitro) с помощью нейтрофилов удалось восстановить зрительный нерв и спинной мозг. Успешные эксперименты на мышах (in vivo) тоже выглядят перспективными. В следующей работе ученые планируют исследовать действие новых иммунных клеток на человеческих тканях.
Нейродегенеративные заболевания принято классифицировать по клиническим проявлениям определенных структур нервной системы:
- болезни, проявляющиеся деменцией (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика и т. д),
- экстрапирамидными синдромами (болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона и другие),
- мозжечковой атаксией (мозжечковые дегенерации),
- поражением двигательных нейронов (боковой амиотрофический склероз, спинальные амиотрофии и тому подобное).