Міжнародна команда вчених відкрила новий токсин, що блокує важливі для розвитку бактерій туберкульозу амінокислоти. Без них ці шкідливі мікроорганізми не можуть вижити. Це може допомогти створити препарати проти туберкульозу нового покоління.

Вчені з Даремського університету (Велика Британія) і Центру цілісної біології в Тулузі (Франція) відкрили новий токсин MenT, який виробляє бактерія Mycobacterium tuberculosis, пише Phys.org.

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Чому так важливо знайти нові важелі впливу проти туберкульозу

Туберкульоз досі одне з найсмертельніших інфекційних захворювань. В той час, як більшість випадків можна вилікувати за допомогою ліків, зростає кількість випадків, коли інфекція є резистентною до антибіотиків.

Туберкульозна паличка в основному вражає легені, але може впливати й на гланди, кістки і нервову систему. Бактерії виробляють токсини, які допомагають їм адаптуватися до нового середовища. Однак іноді ці токсини шкодять самим бактеріям.

Як пропонують знищувати бактерії

Дослідники розробили вкрай деталізоване тривимірне зображення MenT, яке, в поєднанні з генетичними і біомеханічними даними, показує, що токсин пригнічує використання амінокислот, необхідних бактерії для виробництва білка. Таким чином, зростання Mycobacterium tuberculosis зупиняється, і бактерія вмирає.

Фактично, туберкульоз сам себе отруює,

– сказав співавтор дослідження Тім блоуер.

За допомогою форсованої активації MenT або в результаті дестабілізації відносин між токсином і антитоксином MenA можна знищити бактерії туберкульозу.

Перспектива дослідження

Дослідження вчених відкриває невідомий раніше механізм блокування синтезу білка, що перешкоджає поширенню туберкульозу та інших інфекцій. Вчені сподіваються, що їх робота ляже в основу медичних препаратів нового покоління.