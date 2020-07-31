Международная команда ученых открыла новый токсин, блокирующий важные для развития бактерий туберкулеза аминокислоты. Без них эти вредные микроорганизмы не могут выжить. Это может помочь создать препараты против туберкулеза нового поколения.

Ученые из Даремского университета (Великобритания) и Центра целостной биологии в Тулузе (Франция) открыли новый токсин MenT, который производит бактерия Mycobacterium tuberculosis, пишет Phys.org.

Читайте также Почему закрывают туберкулезные диспансеры: объяснение фтизиатра

Почему так важно найти новые рычаги влияния против туберкулеза

Туберкулез до сих пор одно из самых смертельных инфекционных заболеваний. В то время как большинство случаев можно вылечить с помощью лекарств, растет количество случаев, когда инфекция является резистентной к антибиотикам.

Туберкулезная палочка в основном поражает легкие, но может влиять и на гланды, кости и нервную систему. Бактерии производят токсины, которые помогают им адаптироваться к новой среде. Однако иногда эти токсины вредят самим бактериям.

Как предлагают уничтожать бактерии

Исследователи разработали крайне детализированное трехмерное изображение MenT, которое, в сочетании с генетическими и биомеханическими данным, показывает, что токсин подавляет использование аминокислот, необходимых бактерии для производства белка. Таким образом, рост Mycobacterium tuberculosis останавливается, и бактерия умирает.

Фактически, туберкулез сам себя отравляет,

– сказал соавтор исследования Тим Блоуер.

С помощью форсированной активации MenT или в результате дестабилизации отношений между токсином и антитоксином MenA можно уничтожить бактерии туберкулеза.

Перспектива исследования

Исследование ученых открывает неизвестный ранее механизм блокирования синтеза белка, что препятствует распространению туберкулеза и других инфекций. Ученые надеются, что их работа ляжет в основу медицинских препаратов нового поколения.