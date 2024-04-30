Попри те, що таке викривлення називається вдовиний горб, він може виникнути й у чоловіків. Але частіше трапляється у жінок.

Також на тему Рентген, КТ чи МРТ: при яких травмах застосовують різні методи діагностики

Чому виникає вдовиний горб

Причини формування горба:

втрата кісткової маси та ослаблення кісток;

зношування міжхребцевих дисків;

довге сидіння за комп'ютером без зміни становища тіла;

переломи хребців, спричинені травмами чи остеопорозом;

недолік фізичної активності та слабкість м'язів кора.

Вплив вдовиного горба на здоров'я

Зовнішні зміни у формі тіла можуть впливати на самооцінку, викликати психологічний дискомфорт та зниження якості життя.

Симптоми гіперкіфозу включають не тільки видиме викривлення спини, біль у горбі, зменшення зросту та зниження рухливості. Він тисне на легені, що ускладнює дихання. Здавлювання внутрішніх органів призводить до проблем із травленням. А тяжкий кіфоз пов'язаний з підвищеною смертністю.

Профілактика та лікування

Найкращий спосіб запобігти кіфозу – підтримувати поставу: робити регулярні перерви для розминки м'язів спини та не допустити прогресування остеопорозу.

Лікування вдовиного горба залежить від ступеня вираженості та охоплює фізіотерапію, вправи для зміцнення м'язів спини, носіння коректорів постави, а в окремих випадках і хірургічне втручання. Рання діагностика та лікування можуть допомогти запобігти розвитку ускладнень та покращити якість життя.

Вправи для профілактики

Для підтримки постави під час кіфозу рекомендується виконувати кілька простих вправ:

1. "Плечі назад". Сядьте на стілець із прямою спиною. Підніміть плечі до вух, потім відведіть їх назад і вниз, намагаючись зблизити лопатки. Затримайтеся в цьому положенні на кілька секунд, а потім поверніться у вихідне положення. Повторіть 10-15 разів.

2. "Розтяжка грудних м'язів". Встаньте біля стіни або двері, витягніть руки на рівні плечей. Поверніть убік, протилежний від руки, розтягуючи грудні м'язи. Затримайтеся на 20 – 30 секунд. Повторіть з іншого боку.

3. "Підборіддя вгору". Сядьте чи встаньте прямо, дивіться вперед. Втягніть підборіддя і плавно потягніться верхівкою голови вгору, намагаючись подовжити шию. Затримайтеся в цьому положенні на кілька секунд, відчуваючи розтягування в області шиї ззаду. Поверніться у вихідне положення та повторіть вправу 10 – 15 разів.