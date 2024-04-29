Кожен із цих методів обстеження надає різну інформацію про внутрішні структури організму і може використовуватися для діагностики та моніторингу багатьох захворювань.

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Травми, при яких потрібний рентген

Рентгенівський знімок або рентгенограма пропускає випромінювання через тіло. Області з високим вмістом кальцію (кістки та зуби) блокують випромінювання, внаслідок чого на зображенні вони здаються білими. М'які тканини пропускають випромінювання, тому на зображенні вони здаються сірими або чорними.

Рентгенівські знімки ідеально підходять для виявлення переломів, звуження суглобових просторів, тріщин.

Рентген зможе показати незначні пошкодження кісток, м'яких тканин чи запалення. Однак, якщо лікар підозрює травму м'яких тканин (наприклад, розрив сухожилля), може бути призначений рентген, щоб відкинути перелом.

Травми, при яких потрібна МРТ

МРТ, або магнітно-резонансна томографія, використовує потужний магніт для проходження радіохвиль через тіло. Протони в організмі реагують на енергію та створюють докладні зображення структур тіла, включаючи м'які тканини, нерви та кровоносні судини..

Лікарі стверджують, що часто проблеми дуже непомітні, щоб їх можна було побачити на рентгенівському знімку. У цьому разі на допомогу приходить МРТ. Цей метод діагностики особливо корисний для виявлення спортивних травм і захворювань опорно-рухового апарату, зокрема запалення суглобів, травм хребта, розриву зв'язок, сухожиль, м'язів і хрящів.

Травми, у яких потрібна КТ

КТ, чи комп'ютерна томографія, пропускає випромінювання через тіло. Проте, на відміну від простого рентгенівського дослідження, вона пропонує вищий рівень деталізації, створюючи комп'ютеризоване 360-градусне зображення структур тіла.

КТ виконується швидко та детально, що робить цей метод ідеальним для екстрених ситуацій. Таке обстеження часто призначають при травмах, наприклад, при нещасному випадку або падінні, щоб виключити перелом.

Комп'ютерна томографія дозволяє виявити згустки крові, переломи кісток (зокрема тонких, яких не видно на рентгені), травми органів.

Також КТ може бути рекомендована, якщо пацієнту не можна проходити МРТ. Людям із металевими імплантатами, кардіостимуляторами або іншими імплантованими пристроями не можна проходити МРТ через потужний магніт усередині апарату.