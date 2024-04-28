До появи вакцини кашлюк вважався дитячим захворюванням. Зараз він вражає дітей, які ще не пройшли повний курс вакцинації, а також підлітків та дорослих, імунітет яких ослаблений.

Також на тему Ширяться хвороби, які передаються через укуси комарів: перші випадки зафіксували в Україні

Захворювання передається повітряно-краплинним шляхом, коли хвора людина кашляє чи чхає. Інфіковані люди найбільше заразні приблизно до 2 тижнів після початку кашлю. Антибіотики можуть скоротити час, протягом якого людина заразна.

Смерті через кашлюк рідкісні, найчастіше вони відбуваються у немовлят. Ось чому так важливо, щоб вагітні жінки та інші люди, які матимуть тісний контакт із немовлям, були щеплені від кашлюку.

Симптоми кашлюку

Після зараження кашлюком симптоми з'являються приблизно через сім – десять днів, хоча іноді це може зайняти більше часу. Спочатку вони зазвичай слабо виражені та нагадують симптоми звичайної застуди:

нежить;

закладеність носа;

червоні очі, що сльозяться;

кашель.

Через тиждень – два симптоми стають більш вираженими. Густий слиз накопичується в дихальних шляхах, викликаючи неконтрольований кашель. Сильні та тривалі напади кашлю можуть:

провокувати блювання;

призвести до почервоніння чи посиніння обличчя;

викликати сильну втому.

У немовлят кашлю може не бути. Натомість їм може бути важко дихати або вони можуть навіть тимчасово перестати дихати.

Діагностика кашлюку

Лікар зазвичай може поставити діагноз на основі симптомів. Іноді призначають мазок із горла або глибокий мазок із носа. Зразок відправляють у лабораторію та перевіряють на кашлюк. У деяких людей загальний аналіз крові може показати велику кількість лімфоцитів.

Лікування кашлюку

Найкращий спосіб профілактики кашлюку серед немовлят, дітей, підлітків, вагітних жінок та дорослих – це вакцинація. Вона знижує ризик захворіти.

Немовлят зазвичай госпіталізують для лікування, оскільки кашлюк більш небезпечний для цієї вікової групи.

На ранніх стадіях захворювання кашлюк лікують антибіотиками. На пізніших стадіях бактерії вже зникають із організму, хоча симптоми зазвичай ще залишаються. Це відбувається тому, що бактерії вже завдали шкоди організму. У такому разі рекомендується: відпочивати, багато пити та їсти маленькими порціями – щоб уникнути блювоти після кашлю.