До появления вакцины коклюш считался детским заболеванием. Сейчас он поражает детей, которые еще не прошли полный курс вакцинации, а также подростков и взрослых, иммунитет которых ослаблен.

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Заболевание передается воздушно-капельным путем, когда больной человек кашляет или чихает. Инфицированные люди больше всего заразны примерно до 2 недель после начала кашля. Антибиотики могут сократить время, в течение которого человек заразен.

Смерти из-за коклюша редкие, чаще всего они происходят у младенцев. Вот почему так важно, чтобы беременные женщины и другие люди, которые будут иметь тесный контакт с младенцем, были привиты от коклюша.

Симптомы коклюша

После заражения коклюшем симптомы появляются примерно через семь – десять дней, хотя иногда это может занять больше времени. Сначала они обычно слабо выражены и напоминают симптомы обычной простуды:

насморк;

заложенность носа;

красные глаза, слезящиеся глаза;

кашель.

Через неделю – две симптомы становятся более выраженными. Густая слизь скапливается в дыхательных путях, вызывая неконтролируемый кашель. Сильные и длительные приступы кашля могут:

провоцировать рвоту;

привести к покраснению или посинению лица;

вызвать сильную усталость.

У младенцев кашля может не быть. Вместо этого им может быть тяжело дышать либо они могут даже временно перестать дышать.

Диагностика коклюша

Врач преимущественно может поставить диагноз на основе симптомов. Иногда назначают мазок из горла или глубокий мазок из носа. Образец отправляют в лабораторию и проверяют на коклюш. У некоторых людей общий анализ крови может показать большое количество лимфоцитов.

Лечение коклюша

Лучший способ профилактики коклюша среди младенцев, детей, подростков, беременных женщин и взрослых – это вакцинация. Она снижает риск заболеть.

Младенцев обычно госпитализируют для лечения, поскольку коклюш более опасен для этой возрастной группы.

На ранних стадиях заболевания коклюш лечат антибиотиками. На более поздних стадиях бактерии уже исчезают из организма, хотя симптомы обычно еще остаются. Это происходит потому, что бактерии уже нанесли вред организму. В таком случае рекомендуется: отдыхать, много пить и есть маленькими порциями – чтобы избежать рвоты после кашля.