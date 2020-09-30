Океанологи зі США знайшли в океані незвичайні організми, які буквально їдять віруси. Це важливе відкриття, яке суперечить сучасному визначенню про роль вірусів і найпростіших організмів у морському харчовому ланцюзі.

Вчені знайшли в океані дві екологічно важливі морські групи найпростіших, які харчуються вірусами. Вони захоплюють своїх жертв в процесі фагоцитозу, повідомляє Phys.org.

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Це перше відкриття, яке демонструє, що існують мікроорганізми, які можуть харчуватись вірусами заради отримання поживних речовин та енергії.

Де живуть організми, які харчуються вірусами

Під час порівняння зразків води з Атлантичного океану зі зразками з Середземного моря, серед клітин планктону вчені помітили ланцюжки бактерій, які він вживав у їжу. Конкретно у цьому немає нічого незвичайного, адже морській найпростіші споживають бактерії.

Дивним було те, що серед зразків були і вірусні ланцюжки. Більшість з них належали вірусам, які інфікували бактерії. Але дві групи вірусів зі зразків затоки Мен, а саме маловивчені choanozoa і picozoa, відрізнялися від інших.

Наші дані показали, що багато найпростіших клітин містять ДНК широкої групи неінфекційних вірусів, але не бактерій. Це серйозний доказ того, що вони харчуються вірусами, а не бактеріями. Це стало великою несподіванкою, оскільки суперечить панівній зараз точці зору стосовно ролі вірусів і найпростіших в морському харчовому ланцюзі,

– заявив один з авторів дослідження Рамунас Спепанаускас.

Choanozoa, відомі ще як хоанофлагеляти, це найближчі родичі грибів і тварин. Зазвичай їхній розмір становить 3–10 мкм. Маленькі picozoa (до 3 мкм) вперше виявили лише 20 років тому. До нині про їхній раціон не було нічого відомо, оскільки харчовий апарат цих організмів занадто малий для споживання бактерій та досить великий для вірусів.

Вчені прийшли до висновку, що, скоріше за все, віруси choanozoa і picozoa споживають в їжу інші віруси. І це непогана дієта, адже віруси багаті на фосфор і азот.