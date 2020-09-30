Океанологи из США нашли в океане необычные организмы, которые буквально едят вирусы. Это важное открытие, которое противоречит современному определению о роли вирусов и простейших организмов в морской пищевой цепи.

Ученые нашли в океане две экологически важные морские группы простейших, которые питаются вирусами. Они захватывают своих жертв в процессе фагоцитоза, сообщает Phys.org.

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Это первое открытие, которое показывает, что существуют микроорганизмы, которые могут питаться вирусами ради получения питательных веществ и энергии.

Где живут организмы, которые питаются вирусами

При сравнении образцов воды из Атлантического океана с образцами из Средиземного моря, среди клеток планктона ученые заметили цепочки бактерий, которые он употреблял в пищу. Именно в этом нет ничего необычного, ведь морские простейшие употребляют бактерии.

Странным было то, что среди образцов были и вирусные цепочки. Большинство из них принадлежали вирусам, которые инфицировали бактерии. Но две группы вирусов из образцов залива Мэн, а именно малоизученные choanozoa и picozoa, отличались от других.

Наши данные показали, что многие простейшие клетки содержат ДНК широкой группы неинфекционных вирусов, но не бактерий. Это серьезное доказательство того, что они питаются вирусами, а не бактериями. Это стало большой неожиданностью, поскольку противоречит господствующей сейчас точке зрения относительно роли вирусов и простейших в морской пищевой цепи,

– заявил один из авторов исследования Рамунас Спепанаускас.

Choanozoa, известные еще как хоанофлагеллаты, это ближайшие родственники грибов и животных. Обычно их размер составляет 3-10 мкм. Маленькие picozoa (до 3 мкм) впервые обнаружили только 20 лет назад. До сих пор об их рационе не было ничего известно, поскольку пищевой аппарат этих организмов слишком мал для потребления бактерий и достаточно большой для вирусов.

Ученые пришли к выводу, что, скорее всего, вирусы choanozoa и picozoa потребляют в пищу другие вирусы. И это неплохая диета, ведь вирусы богаты фосфором и азотом.