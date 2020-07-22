Вчені планують влаштувати концерт на 4 тисячі глядачів, щоб дізнатися, як передається COVID-19
У Німеччині вчені хочуть провести масштабний експеримент, який нібито допоможе краще зрозуміти механізм поширення COVID-19 на масових заходах в закритих приміщеннях.
Про це пише видання The Guardian. Концерт відбудеться 22 серпня на закритому стадіоні в Лейпцигу, де буде виступати німецький співак Тім Бендзко.
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Хто може відвідати концерт
Експеримент буде проводитися з 08:00 до 18:00 години. До випробування допустять віком від 18 до 50 років учасників, у яких не було симптомів COVID-19 протягом 48 годин до початку події, а також тих людей, у кого не було контакту з інфікованими або іншого ризику заразитися.
Обов'язкові умови
Всі учасники пройдуть тест на коронавірус і їм видадуть респіратори та флуоресцентні антисептики, якими ті зобов'язані будуть користуватися.
Учасникам видадуть електронний браслет, який буде повідомляти про тривалість контактів з іншими людьми, а також про дотримання дистанції. Згодом дані з браслета зберуть і створять модель, яка покаже, як вірус передається від людини до людини.
Як буде проходити концерт
Під час дослідження будуть розіграні три сценарії.
Один з них змоделює взаємодію людей до пандемії: 4 тисячі слухачів будуть поводитись так, як це було до коронавірусу і не дотримуватися дистанції.
На другому концерті учасники будуть потрапляти на стадіон через більшу кількість входів, а кожне друге місце на трибунах заблокують.
Третій сценарій змусить учасників дотримуватися дистанції в півтора метра. На концерт допустять всього 2 тисячі людей.
Мета дослідження
Вчені мають намір проаналізувати, як під час пандемії потрібно організовувати заходи в закритих приміщеннях з великою кількістю відвідувачів, щоб ризик поширення коронавірусу був мінімальним.