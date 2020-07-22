В Германии ученые хотят провести масштабный эксперимент, который якобы поможет лучше понять механизм распространения COVID-19 на массовых мероприятиях в закрытых помещениях.

Об этом пишет издание The Guardian. Концерт состоится 22 августа на закрытом стадионе в Лейпциге, где будет выступать немецкий певец Тим Бендзко.

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Кто может посетить концерт

Эксперимент будет проводиться с 08:00 до 18:00 часов. К исследованию допустят участников в возрасте от 18 до 50 лет, у которых не было симптомов COVID-19 в течение 48 часов до начала события, а также тех людей, у кого не было контакта с инфицированными или иного риска заразиться.

Обязательные условия

Все участники пройдут тест на коронавирус, и им выдадут респираторы и флуоресцентные антисептики, которыми те обязаны будут пользоваться.

Участникам выдадут электронный браслет, который будет сообщать о продолжительности контактов с другими людьми, а также о соблюдении дистанции. Впоследствии данные с браслета соберут и создадут модель, которая покажет, как вирус передается от человека к человеку.

Как будет проходить концерт

Во время исследования будут разыграны три сценария.

Один из них смоделирует взаимодействие людей до пандемии: 4 тысячи слушателей будут вести себя так, как это было до коронавируса, и не соблюдать дистанцию.

На втором концерте участники будут попадать на стадион через большее количество входов, а каждое второе место на трибунах заблокируют.

Третий сценарий заставит участников соблюдать дистанцию в полтора метра. На концерт допустят всего 2 тысячи людей.

Цель исследования

Ученые намерены проанализировать, как во время пандемии нужно организовывать мероприятия в закрытых помещениях с большим количеством посетителей, чтобы риск распространения коронавируса был минимальным.