По словам экспертов, официальные данные о заболеваемости коронавирусом в США не соответствуют действительности. По их мнению, точное количество зараженных этой болезнью в 24 раза выше.

Дослідники з США провели тестування на антитіла у 16 ​​тисяч довільно відібраних жителів 10 американських штатів, пише Daily Mail.

Також на тему: Антитіла до коронавірусу швидко зникають, але це не означає, що людина знову захворіє

Неточність статистики

Кількість людей, які мали антитіла, відрізнявся в залежності від місця проживання. Наприклад, в районі затоки Сан-Франциско їх було близько 1%, а в Нью-Йорку 6,9%. В 7 штатах кількість інфікованих, як показали тести, в 10 разів вище офіційної статистики.

Автори цього дослідження вважають, що реальне число перехворілих COVID-19 в Америці в 6-24 рази більше за офіційну. У переважної більшості таких пацієнтів в організмі не з'являється антитіл. Це відбувається в тому випадку, якщо вони переносили хворобу в помірній формі або взагалі без симптомів, або не зверталися за медичною допомогою.

До чого це призводить

Досі наука не може визначити точної кількості хворих в жодній країні, а без цього показника неможливо встановити дійсну летальність коронавірусу. За різними підрахунками, вона може становити від 0,1% до 1,1%.

Однозначно лише те, що якщо в якійсь країні летальність від COVID-19, що визначається шляхом співвідношення офіційного числа інфікованих і померлих, перевищує кілька відсотків, то тут є статистичні вади або проблеми з охороною здоров'я. Нерідко до жертв коронавірусу записують всіх підряд, або в державі вкрай низька кількість проведених тестів.