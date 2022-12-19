Потрапляння кістки в м'язи шиї

Жінка 54 років відчула "нестерпний біль у горлі", коли їла рибу, приготовлену на грилі. Водночас вона зрозуміла, що в горлянці щось застрягло. Щоб позбутися стороннього тіла, вона спробувала викликати блювоту, але від цього стало гірше. Її дихання стало утрудненим, шия набрякла.

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У приймальному відділенні лікарні медики обмацали шию пацієнтки та виявили несподіваний симптом – крепітацію, звук хрускоту, ніби під шкірою лускають маленькі бульбашки. Це ознака підшкірної емфіземи – наявність повітря у м'яких тканинах під шкірою.

Лікарі не відразу змогли виявити кістку: при огляді і на рентген-знімку вона залишалася "невидимою". Деякі типи кісток риб погано поглинають рентгенівські промені, тому їх важко шукати. Комп'ютерна томографія показала, що кістка проникла в грудино-ключично-соскоподібний м'яз (найбільший м'яз передньо-бічної поверхні шиї) приблизно на 5 сантиметрів.

Унікальність випадку

Вилучення рибних кісток з горла і стравоходу – нерідка практика для лікарів прийомних відділень, проте описаний випадок унікальний тим, що кістка не тільки проникла глибоко в м'які тканини шиї, але й посприяла проникненню в них повітря. Лікарі припускають, що цьому сприяли активні рухи язиком та шиєю. Також попадання повітря могли викликати спроби блювання, припускають фахівці.

Жінці провели операцію з видалення кістки з м'язів, через п'ять днів симптоми практично зникли.