Якою має бути вологість повітря

Оптимальною вважається відносна вологість від 30 до 60%. Але найбільш комфортний рівень вологості в приміщеннях – 45 – 55% і що краще не перевищувати позначки 65%.

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Якщо повітря сухе, то може пересушувати шкіру та слизові оболонки очей, горла і носа – так людина стає вразливішою перед респіраторними інфекціями, та й за відчуттями це не дуже приємно. Якщо повітря надто вологе, вище 70%, то по кутах рано чи пізно почне рости пліснява – і це теж шкідливо.

Вплив сухого повітря

Насамперед потрібно позначити різницю між зневодненою та сухою шкірою. Сухість – це стан одного із типів шкіри, і його не можна змінити. Зневодненість – це стан, який викликаний зовнішніми факторами або неправильним доглядом, тому "висушитися" може шкіра будь-якого типу.

Суха шкіра:

суха постійно на всьому тілі, включаючи шкіру голови та долоні;

не виробляє достатньо себуму – природного шкірного жиру;

схильна до раннього старіння;

жорстка або навіть груба на дотик;

може лущитися.

А ось ознаки зневоднення:

відчуття стягнутості;

бляклість;

жорсткість;

помітні дрібні зморшки;

шкіра може потріскатися.

На поверхні шкіри є захисний бар'єр, який називають гідроліпідною мантією. Складається ця мантія з ороговілих частинок шкіри та жирів, які утворюються у верхньому шарі шкіри, епідермісі, або виробляються сальними залозами. Її завдання – захистити шкіру від УФ-випромінювання та потенційно небезпечних бактерій, а також затримати воду у тканинах шкіри.

Якщо гідроліпідна мантія працюватиме не дуже добре, то вода випаровуватиметься швидше і шкіра стане стягнутою. Так може статися, якщо, наприклад, дуже ретельно вмивати обличчя агресивними засобами, як скраби: вони можуть порушити фізіологічні процеси у верхньому шарі епідермісу, такі як синтез структурного білка шкіри філаггріна або відшарування клітин, які ороговіли.