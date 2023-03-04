Чому виникає цвіль

До утворення цвілі призводять висока вологість у приміщенні та недостатня вентиляція. Якщо вас затопили сусіди згори, є ризик, що вона утворюється на стінах. Якщо не провітрювати ванну і тримати її замкненою після прийому гарячого душу – теж.

Також на тему: Як позбутися тарганів і не нашкодити собі

Ще цвіль можна принести додому зовні. Вона може прикріплюватися до одягу та взуття, шерсті та лап домашніх улюбленців і потрапляє так у наші будинки. За сприятливих вологих умов вона почне рости і у квартирі.

Якщо плануєте ремонт, знайте: є матеріали, на яких цвілі особливо подобається розмножуватися. До них відносять гіпсокартон, стельові плитки, дерево та дерев'яні вироби, а також фарби та шпалери.

Зовсім позбутися плісняви ​​навряд чи можливо. Плісняву можна знайти на губках для миття посуду, в мисках домашніх тварин і кавоварках. Але найчастіше ми її не помічаємо, а організм не реагує на невелику кількість. Якщо ж цвіль видно чи можна внюхати, це потенційно небезпечно для здоров'я. Її треба якнайшвидше прибрати з дому.

Чим небезпечна цвіль

Наявність плісняви ​​в будинку може вплинути на здоров'я. Це загрожує розвитком проблем із диханням у вигляді кашлю та хрипів, а також загостренням астми чи алергії. Не у всіх людей контакт із пліснявою викличе хвороби. У групі ризику діти і літні, люди з бронхіальною астмою, з ослабленим імунітетом і алергією.

Алергію на плісняву можна визначити за допомогою :

аналізу крові на імуноглобулін Е – за ним визначають чутливість вашого імунітету до плісняви;

шкірної проби, або прик-тесту – на шкіру наносять трохи алергену. Є реакція, є алергія.

Як позбутися цвілі

Якщо в квартирі з'явилася цвіль, потрібно її позбутися. Ось як це зробити :

Скористайтеся засобами індивідуального захисту – надягніть рукавички, окуляри та маску, щоб уникнути контакту зі спорами плісняви.

Очистіть поверхні з пліснявою – для цього вам знадобляться мило та вода. Також можна використовувати відбілювач – на один літр знадобиться 30 мл засобу. Також є спеціальні засоби для очищення поверхонь від цвілі без хлору.

Ретельно просушіть уражену ділянку – це потрібно, щоб запобігти її повторному виникненню. Полегшать роботу спеціальні осушувачі повітря – вони схожі на зволожувачі зовні, але роблять усе навпаки.

Позбудьтеся предметів – якщо пліснява не хоче відмиватися, залиште цю справу і відправте речі на смітник. Їх не врятувати.

Якщо стежити за чистотою повітря, а також контролювати рівень вологості у квартирі, шанси на появу плісняви ​​знизяться. А разом із ними – і ризики для здоров'я.