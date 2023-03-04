Чому виникає цвіль
До утворення цвілі призводять висока вологість у приміщенні та недостатня вентиляція. Якщо вас затопили сусіди згори, є ризик, що вона утворюється на стінах. Якщо не провітрювати ванну і тримати її замкненою після прийому гарячого душу – теж.
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Ще цвіль можна принести додому зовні. Вона може прикріплюватися до одягу та взуття, шерсті та лап домашніх улюбленців і потрапляє так у наші будинки. За сприятливих вологих умов вона почне рости і у квартирі.
Якщо плануєте ремонт, знайте: є матеріали, на яких цвілі особливо подобається розмножуватися. До них відносять гіпсокартон, стельові плитки, дерево та дерев'яні вироби, а також фарби та шпалери.
Зовсім позбутися плісняви навряд чи можливо. Плісняву можна знайти на губках для миття посуду, в мисках домашніх тварин і кавоварках. Але найчастіше ми її не помічаємо, а організм не реагує на невелику кількість. Якщо ж цвіль видно чи можна внюхати, це потенційно небезпечно для здоров'я. Її треба якнайшвидше прибрати з дому.
Чим небезпечна цвіль
Наявність плісняви в будинку може вплинути на здоров'я. Це загрожує розвитком проблем із диханням у вигляді кашлю та хрипів, а також загостренням астми чи алергії. Не у всіх людей контакт із пліснявою викличе хвороби. У групі ризику діти і літні, люди з бронхіальною астмою, з ослабленим імунітетом і алергією.
Алергію на плісняву можна визначити за допомогою :
- аналізу крові на імуноглобулін Е – за ним визначають чутливість вашого імунітету до плісняви;
- шкірної проби, або прик-тесту – на шкіру наносять трохи алергену. Є реакція, є алергія.
Як позбутися цвілі
Якщо в квартирі з'явилася цвіль, потрібно її позбутися. Ось як це зробити :
- Скористайтеся засобами індивідуального захисту – надягніть рукавички, окуляри та маску, щоб уникнути контакту зі спорами плісняви.
- Очистіть поверхні з пліснявою – для цього вам знадобляться мило та вода. Також можна використовувати відбілювач – на один літр знадобиться 30 мл засобу. Також є спеціальні засоби для очищення поверхонь від цвілі без хлору.
- Ретельно просушіть уражену ділянку – це потрібно, щоб запобігти її повторному виникненню. Полегшать роботу спеціальні осушувачі повітря – вони схожі на зволожувачі зовні, але роблять усе навпаки.
- Позбудьтеся предметів – якщо пліснява не хоче відмиватися, залиште цю справу і відправте речі на смітник. Їх не врятувати.
Якщо стежити за чистотою повітря, а також контролювати рівень вологості у квартирі, шанси на появу плісняви знизяться. А разом із ними – і ризики для здоров'я.