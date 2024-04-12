Розповідаємо, яку роль відіграє у функціонуванні нашого організму вітамін К, як підтримувати його достатній рівень і чим небезпечний його дефіцит.

Дивіться також Найважливіший чоловічий гормон: 6 способів підвищити рівень тестостерону без ліків

Роль вітаміну К

Вітамін К – що треба знати Вітамін K – це жиророзчинний вітамін. Його роль є надважливою у кількох фізіологічних процесах в організмі людини. Насамперед вітамін К бере участь у згортанні крові.

Ця функція необхідна для запобігання надмірної кровотечі та загоєння ран. Простіше кажучи, якби у вас не було згортання крові, ви могли б померти від банальної подряпини на нозі.

Однак "обов'язки" вітаміну К не обмежується лише цим. Вітамін також важливий для міцних кісток, адже він сприяє потраплянню кальцію в скелетну структуру.

Вітамін К і здоров'я серця

У контексті здоров'я серцево-судинної системи, вітамін К перешкоджає кальцифікації артерій, тобто знижує розвиток серцевих захворювань.

Також є нові наукові дані, які свідчать, що вітамін К може мати протизапальні властивості. А відтак, може відігравати важливу роль у лікуванні різних хронічних захворювань.

Де брати вітамін К

Джерелами вітаміну K є багато рослинних продуктів харчування. Зокрема, багато вітаміну К у:

зелених листових овочах, як от: капуста, шпинат, зелень колларда, броколі та брюссельська капуста;

видах олії: соєва, рапсова та оливкова олії багаті на вітамін K.

ферментованих продуктах: традиційній японській їжі з ферментованих соєвих бобів – це узагалі одне із найбільш концентрованих природних джерел вітаміну К.

Якщо говорити про продукти тваринного походження, то гарними джерелами вітаміну К будуть: м'ясо, молоко та яйця.

Тваринні продукти, такі як печінка, молоко і яєчні жовтки, хоча й не настільки багаті на рослинні джерела, містять невелику кількість вітаміну К.

Ну і звісно, можна приймати вітамін К у вигляді добавок. Це альтернатива для людей, які не можуть отримати достатню кількість вітаміну з раціону.