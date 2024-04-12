Розповідаємо, яку роль відіграє у функціонуванні нашого організму вітамін К, як підтримувати його достатній рівень і чим небезпечний його дефіцит.
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Роль вітаміну К
Ця функція необхідна для запобігання надмірної кровотечі та загоєння ран. Простіше кажучи, якби у вас не було згортання крові, ви могли б померти від банальної подряпини на нозі.
Однак "обов'язки" вітаміну К не обмежується лише цим. Вітамін також важливий для міцних кісток, адже він сприяє потраплянню кальцію в скелетну структуру.
Вітамін К і здоров'я серця
У контексті здоров'я серцево-судинної системи, вітамін К перешкоджає кальцифікації артерій, тобто знижує розвиток серцевих захворювань.
Також є нові наукові дані, які свідчать, що вітамін К може мати протизапальні властивості. А відтак, може відігравати важливу роль у лікуванні різних хронічних захворювань.
Де брати вітамін К
Джерелами вітаміну K є багато рослинних продуктів харчування. Зокрема, багато вітаміну К у:
- зелених листових овочах, як от: капуста, шпинат, зелень колларда, броколі та брюссельська капуста;
- видах олії: соєва, рапсова та оливкова олії багаті на вітамін K.
- ферментованих продуктах: традиційній японській їжі з ферментованих соєвих бобів – це узагалі одне із найбільш концентрованих природних джерел вітаміну К.
Якщо говорити про продукти тваринного походження, то гарними джерелами вітаміну К будуть: м'ясо, молоко та яйця.
Тваринні продукти, такі як печінка, молоко і яєчні жовтки, хоча й не настільки багаті на рослинні джерела, містять невелику кількість вітаміну К.
Ну і звісно, можна приймати вітамін К у вигляді добавок. Це альтернатива для людей, які не можуть отримати достатню кількість вітаміну з раціону.