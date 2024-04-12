Рассказываем, какую роль играет в функционировании нашего организма витамин К, как поддерживать его достаточный уровень и чем опасен его дефицит.

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Роль витамина К

Витамин К – что надо знать Витамин K – это жирорастворимый витамин. Его роль является сверхважной в нескольких физиологических процессах в организме человека. Прежде всего витамин К участвует в свертывании крови.

Эта функция необходима для предотвращения чрезмерного кровотечения и заживления ран. Проще говоря, если бы у вас не было свертываемости крови, вы могли бы умереть от банальной царапины на ноге.

Однако "обязанности" витамина К не ограничивается только этим. Витамин также важен для крепких костей, ведь он способствует попаданию кальция в скелетную структуру.

Витамин К и здоровье сердца

В контексте здоровья сердечно-сосудистой системы, витамин К препятствует кальцификации артерий, то есть снижает развитие сердечных заболеваний.

Также есть новые научные данные, которые свидетельствуют, что витамин К может иметь противовоспалительные свойства. А значит, может играть важную роль в лечении различных хронических заболеваний.

Где брать витамин К

Источниками витамина K являются многие растительные продукты питания. В частности, много витамина К в:

зеленых листовых овощах, таких как: капуста, шпинат, зелень колларда, брокколи и брюссельская капуста;

видах масла: соевое, рапсовое и оливковое масла богаты витамином K.

ферментированных продуктах: традиционной японской еде из ферментированных соевых бобов – это вообще один из самых концентрированных природных источников витамина К.

Если говорить о продуктах животного происхождения, то хорошими источниками витамина К будут: мясо, молоко и яйца.

Животные продукты, такие как печень, молоко и яичные желтки, хотя и не настолько богаты на растительные источники, содержат небольшое количество витамина К.

Ну и конечно, можно принимать витамин К в виде добавок. Это альтернатива для людей, которые не могут получить достаточное количество витамина из рациона.