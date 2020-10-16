Вчені виявили нову стратегію природного захисту клітин від збудників інфекцій. Це відкриття має важливе значення для створення нових методів боротьби з резистентними бактеріями без антибіотиків.

Жири борються з бактеріями

Жир всередині клітин виявився інструментом боротьби з інфекціями. Раніше вважалося, що ліпіди всередині клітин необхідні для зберігання енергії. Тепер же дослідження вчених з Квінслендського університету показало, що краплі жиру всередині клітин людини допомагають захисній системі організму боротися з інфекцією.

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Клітини виробляють токсичні білки, упаковують їх в ліпідні краплі, а потім атакують ними збудники,

– пояснили вчені.

Відкриття цього способу захисту дає нове розуміння боротьби організму з інфекціями.

Яким чином жир атакує бактерії

Експерименти показали, що при інфікуванні лейкоцитів ліпідні краплі переміщуються в ту частину клітини, де присутні бактерії. Вони віддаляються від мітохондрій і замість цього атакують патоген, змінюючи метаболізм клітини.

Розуміючи нові механізми природного захисту організму, науковці зможуть розробити нові методи лікування для боротьби зі стійкими бактеріями без антибіотиків.

Адже збільшення кількості стійких до антибіотиків супербактерій залишається однією з головних проблем сучасної медицини, тому вчені прагнуть знайти нові ефективними способи для їх знищення.