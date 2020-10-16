Ученые обнаружили новую стратегию естественной защиты клеток от возбудителей инфекций. Это открытие имеет важное значение для создания новых методов борьбы с резистентными бактериями без антибиотиков.

Жиры борются с бактериями

Жир внутри клеток оказался инструментом борьбы с инфекциями. Ранее считалось, что липиды внутри клеток необходимы для хранения энергии. Теперь же исследования ученых из университета Квинсленда показало, что капли жира внутри клеток человека помогают защитной системе организма бороться с инфекцией.

Читайте также Бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам – исследование

Клетки вырабатывают токсичные белки, упаковывают их в липидные капли, а затем атакуют ними возбудителей,

– объяснили ученые.

Открытие этого способа защиты дает новое понимание борьбы организма с инфекциями.

Каким образом жир атакует бактерии

Эксперименты показали, что при инфицировании лейкоцитов липидные капли перемещаются в ту часть клетки, где присутствуют бактерии. Они удаляются от митохондрий и вместо этого атакуют патоген, изменяя метаболизм клетки.

Понимая новые механизмы естественной защиты организма, ученые смогут разработать новые методы лечения для борьбы с устойчивыми бактериями без антибиотиков.

Ведь увеличение количества устойчивых к антибиотикам супербактерий остается одной из главных проблем современной медицины, поэтому ученые стремятся найти новые эффективные способы для их уничтожения.