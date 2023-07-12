Трохи про саме варикозне розширення вен

Зазвичай стан провокує ослабленням стінок і клапанів вен. Це часто трапляється, коли тиск у венах підвищується внаслідок тривалого сидіння або стояння. Та іноді відсутність певних продуктів у раціоні може сприяти утворенню варикозного розширення вен.

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Варикозне розширення вен – симптоми Дуже поширеним проявом хронічної венозної недостатності, яка уражає від 25% жінок до 15% чоловіків, є звивисті, розширені поверхневі вени розміром 4 міліметри або більше.

Факторами ризику стану є: жіноча стать, похилий вік, вагітність, тривале стояння, ожиріння та вади розвитку судин. Доведено, що харчування також може впливати на розвиток варикозного розширення вен.

Фактор впливу – харчування

Варикозне розширення вен рідко зустрічається в тих частинах світу, де поширеною є нерафінована дієта з високим вмістом клітковини. Харчування з низьким вмістом клітковини сприяє розвитку варикозного розширення вен через необхідність більше напружуватися під час дефекації,

– йдеться у дослідженні.

Ці дані узгоджуються з попередніми дослідженнями, які виявили значний зв'язок між варикозним розширенням вен і хронічним закрепом.

Коли напруженість підвищує тиск у черевній порожнині, це перешкоджає поверненню крові через ноги. Довгострокове підвищення тиску може послабити стінку вени, спричиняючи варикозне розширення або геморой, або може послабити стінку товстого кишківника.

Клітковина допоможе позбутись проблеми

Дієта з високим вмістом клітковини є найважливішим засобом лікування та профілактики варикозного розширення вен і геморою. Ускладненням закрепу є те, що він може спричинити розтягнення кишківника, яке стискає черевні вени та зменшує кровообіг.

Крім того, що варто збільшити кількість клітковини у раціоні, слід також обмежити їжу, яка спричиняє закупорювання артерій. Передусім, це смажена їжа, яка сприяє утворенню нальоту на внутрішніх стінках артерій, що перешкоджає проходженню крові через них.

Втім, зрозуміло, що для того, аби запобігти розвитку варикозного розширення вен, потрібно підходити до проблеми комплексно.