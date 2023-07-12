Немного о самом варикозном расширении вен

Обычно состояние провоцирует ослабление стенок и клапанов вен. Это часто случается, когда давление в венах повышается из-за длительного сидения или стояния. Но иногда отсутствие некоторых продуктов в рационе может способствовать образованию варикозного расширения вен.

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Варикозное расширение вен – симптомы Очень распространенным проявлением хронической венозной недостаточности, поражающей от 25% женщин до 15% мужчин, являются извилистые, расширенные поверхностные вены размером 4 миллиметра или больше.

Факторами риска являются: женский пол, пожилой возраст, беременность, длительное стояние, ожирение и пороки развития сосудов. Доказано, что питание может также влиять на развитие варикозного расширения вен.

Фактор воздействия – питание

Варикозное расширение вен редко встречается в тех частях света, где распространено нерафинированная диета с высоким содержанием клетчатки. Питание с низким содержанием клетчатки способствует развитию варикозного расширения вен из-за необходимости больше напрягаться во время дефекации,

– говорится в исследовании.

Эти данные согласуются с предыдущими исследованиями, выявившими значительную связь между варикозным расширением вен и хроническим запором.

Когда напряженность увеличивает давление в брюшной полости, это препятствует возвращению крови через ноги. Долгосрочное повышение давления может ослабить стенку вены, вызывая варикозное расширение или геморрой, или может ослабить стенку толстого кишечника.

Клетчатка поможет избавиться от проблемы

Диета с высоким содержанием клетчатки является важнейшим средством лечения и профилактики варикозного расширения вен и геморроя. Осложнением запора является то, что он может повлечь за собой растяжение кишечника, которое сжимает брюшные вены и уменьшает кровообращение.

Кроме того, что следует увеличить количество клетчатки в рационе, следует также ограничить пищу, которая влечет за собой укупорку артерий. Прежде всего это жареная пища, которая способствует образованию налета на внутренних стенках артерий, что препятствует прохождению крови через них.

Впрочем, понятно, что для того, чтобы предотвратить развитие варикозного расширения вен, нужно подходить к проблеме комплексно.