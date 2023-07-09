Эти продукты обязательно должны быть в рационе курильщиков, а также тех, кто решил покончить с этой пагубной привычкой. Особенно это важно для курящих длительное время.

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Прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы ваш рацион содержал как можно больше продуктов с клетчаткой. Ведь она ускоряет очищение организма от токсинов.

– говорит доктор Джухи Парашар.

По словам диетологии, важно, чтобы основу рациона составляла свежая (не замороженная) растительная пища, а также легкие белки.

Три продукта, на которые должны "налегать" курильщики

Прежде всего – это листовая зелень . Она содержит ценные антиоксиданты, которые помогут восстановить клетки организма. Добавляйте листовой салат, петрушку, рукколу, укроп, базилик к блюдам.

. Она содержит ценные антиоксиданты, которые помогут восстановить клетки организма. Добавляйте листовой салат, петрушку, рукколу, укроп, базилик к блюдам. Обязательно добавьте в рацион морковь – она богата провитамином А, а также витаминами В, С и К, которые выводят из организма токсины, ослабляют влияние стресса и в целом улучшают самочувствие. Никотин также повреждает кожу, а морковный сок богат витаминами, которые полезны для кожи.

– она богата провитамином А, а также витаминами В, С и К, которые выводят из организма токсины, ослабляют влияние стресса и в целом улучшают самочувствие. Никотин также повреждает кожу, а морковный сок богат витаминами, которые полезны для кожи. Цитрусовые, в частности, апельсины, тоже необходимые в рационе курильщиков. Ведь под действием никотина разрушается витамин С, так что апельсины, богатые этим витамином, его пополнят. Витамин С способствует интенсивному обмену веществ, а также улучшает кровообращение. Употребление в пищу апельсинов поможет более быстрому выведению никотина и снизит стресс.

Специалисты настаивают, что эти продукты способны ускорить очищение кровь и ткани лёгких от вредных компонентов.