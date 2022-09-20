Віспа мавп вже багато років циркулює в Африці та має досить високу летальність (1 – 10% залежно від підвиду), спеціальної вакцини від неї ніхто не розробляв. Натомість є вакцини від натуральної віспи – значно страшнішого захворювання з тієї ж групи поксвірусів.

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Натуральна віспа була повністю викорінена на планеті до 1980 року – саме завдяки глобальній вакцинації. При цьому запаси цієї вакцини зберігаються в багатьох країнах, а також розробляються нові. Основна причина – загроза біотероризму: натуральна віспа вважається біологічною зброєю.

За даними досліджень, вакцини від натуральної віспи діють і проти віспи мавп: їхня ефективність становить до 85%.

Вакцинації проти мавпячої віспи

Вакцини, які розробляли та використовували до ерадикації (викорінення) натуральної віспи, належать до першого покоління. Вони залишаються у спеціальному сховищі ВООЗ у Швейцарії, а також у США та кількох країнах Європи. Ці вакцини не рекомендують застосовувати для запобігання віспі мавп, тому що вони не відповідають сучасним стандартам безпеки.

Натомість ВООЗ радить використовувати вакцини другого та третього покоління, які були створені наприкінці програми ерадикації або після неї вже сучаснішими методами. Одна з них вже була схвалена для віспи мавп у 2019 році, інші дві отримали схвалення під час поточного спалаху.

Які вакцини схвалили проти мавпячої віспи

Вакцини, які ВООЗ рекомендує для боротьби з віспою мавп (серпень 2022 року):

Вакцина Схвалена для мавпячої віспи Схема вакцинації MVA-BN (Bavarian Nordic), 3-тє покоління США (ТМ Jynneos): 2019

Канада (Imvamune): 2019

Євросоюз (Imvanex): 2022 Дві дози з інтервалом у 4 тижні. Схвалена для дорослих. У США у 2022 році схвалено також для дітей LC16 (KM Biologics), 3-тє покоління Японія: 2022 Одна доза. Схвалена для дорослих та дітей ACAM2000 (Emergent BioSolutions), 2-ге покоління США: 2022 Одна доза. Схвалено для дорослих віком 18 – 64 років.

На серпень 2022 року ВООЗ не рекомендує масову вакцинацію проти віспи мавп, але вважає схвалює два напрямки:

постконтактну вакцинацію – оскільки у віспи мавп досить тривалий інкубаційний період, щеплення після близького контакту з хворим може запобігти інфекції;

вакцинацію груп ризику – зараз до них належать чоловіки, які мають секс із чоловіками; інші люди з множинними статевими партнерами; медичні працівники та співробітники лабораторій, які контактують з вірусом.

При цьому в тих же рекомендаціях наголошується, що на цей час постачання вакцин другого та третього покоління є недостатніми для виконання цих завдань. Можливо, з цієї причини цих вакцин поки немає в Україні.