Оспа обезьян уже много лет циркулирует в Африке и имеет достаточно высокую летальность (1-10% в зависимости от подвида), специальной вакцины от нее никто не разрабатывал. А есть вакцины от натуральной оспы – гораздо более страшное заболевание из той же группы поксвирусов.

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Натуральная оспа была полностью искоренена на планете до 1980 года именно благодаря глобальной вакцинации. При этом запасы этой вакцины хранятся во многих странах, а также разрабатываются новые. Основная причина – угроза биотерроризма: натуральная оспа считается биологическим оружием.

По данным исследований, вакцины от натуральной оспы действуют против оспы обезьян: их эффективность составляет до 85%.

Вакцинации против обезьяньей оспы

Вакцины, которые разрабатывали и использовали для эрадикации (искоренения) натуральной оспы, относятся к первому поколению. Они остаются в специальном хранилище ВОЗ в Швейцарии, а также США и нескольких странах Европы. Эти вакцины не рекомендуют применять для предотвращения оспы обезьян, потому что они не отвечают современным стандартам безопасности.

ВОЗ советует использовать вакцины второго и третьего поколения, которые были созданы в конце программы эрадикации или после нее уже более современными методами. Одна из них уже была одобрена для оспы обезьян в 2019 году, другие две получили одобрение во время текущей вспышки.

Какие вакцины одобрили против обезьяньей оспы

Вакцины, которые ВОЗ рекомендует для борьбы с оспой обезьян (август 2022 года):

Вакцина Одобрена для обезьяньей оспы Схема вакцинации MVA-BN (Bavarian Nordic), 3-е поколение США (ТМ Jynneos): 2019

Канада (Imvamune): 2019

Евросоюз (Imvanex): 2022 Две дозы с интервалом в 4 нед. Одобрена для взрослых. В США в 2022 году одобрено также для детей LC16 (KM Biologics), 3-е поколение Япония: 2022 Одна доза. Одобрена для взрослых и детей ACAM2000 (Emergent BioSolutions), 2-е поколение США: 2022 Одна доза. Одобрено для взрослых 18 – 64 лет.

В августе 2022 года ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян, но считает одобряющее два направления:

постконтактную вакцинацию – поскольку у оспы обезьян достаточно длительный инкубационный период, прививка после близкого контакта с больным может предотвратить инфекцию;

вакцинацию групп риска – сейчас к ним относятся мужчины, имеющие секс с мужчинами; другие люди с множественными половыми партнерами; медицинские работники и сотрудники лабораторий, контактирующих с вирусом.

При этом в тех же рекомендациях отмечается, что в настоящее время поставки вакцин второго и третьего поколения недостаточны для выполнения этих задач. Возможно, по этой причине эти вакцины пока нет в Украине.