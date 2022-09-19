Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает 24 канал. По его словам, таким образом в Минздраве хотят полностью обеспечить комфорт пациента и избежать травли.

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Как чувствует себя первый в Украине пациент с обезьяньей оспой

Игорь Кузин добавил, пациент с обезьяньей оспой имеет легкое течение заболевания, его состояние стабильное, однако было госпитализировано для перестраховки.

Игорь Кузин “Это важно для врачей – понимать, какое протекает заболевание, симптоматику, методы лечения. Госпитализировать пациента было решено именно по этой причине”

Ситуация с обезьяньей оспой в Украине

Главный санитарный врач отметил, что в Украине нет необходимости во введении карантина или массовой вакцинации из-за выявления первого случая оспы обезьян в стране.

"В мае разработаны рекомендации для эпиднадзора. Минздрав не видит условий и предпосылок для эпидемиологического распространения этого заболевания", – отметил он.

Кузин также добавил, что в Украине достаточно тестов для обнаружения оспы обезьян. В июле в Украину было доставлено 5000 ПЦР-тестов от двух производителей для обнаружения оспы обезьян.