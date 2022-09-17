Известно, что больной, у которого обнаружили обезьянью оспу, за последние полгода не был за пределами Украины. Предполагается, что он мог заразиться в одном из крупных городов. Об этом 24 каналу рассказал глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Он отметил, что сейчас идет эпидемиологическое исследование, чтобы выяснить все обстоятельства заражения. Пациент находится в больнице и имеет легкое течение болезни.

Ситуация с обезьяньей оспой в мире

Радуцкий напомнил, что обычно обезьянья оспа была распространена в странах Африки и Азии, но в этом году появилась и на европейском континенте. По его словам, учёные еще не могут объяснить, как и почему эта болезнь распространяется в Европе. Впрочем, в некоторых странах зафиксировано уже очень много случаев заражения – ВОЗ подчеркивает, что это уже чрезвычайная ситуация.

Это не пандемия, но чрезвычайная ситуация. То есть врачи во всех странах должны быть предупреждены, что это может выйти в эпидемическое, большое количество больных, но сегодня этого нет,

– объяснил глава комитета по вопросам здоровья нации.

Когда нужно идти к врачу

Радуцкий подчеркнул, что самостоятельно ставить себе диагнозы и назначать исследования или лечение не следует. Если человек плохо чувствует себя, и у него насморк, сыпь на теле, боль в мышцах, то ему срочно нужно обращаться к своему семейному врачу.

"Для этого есть семейные врачи. Центр общественного здоровья Украины проводил специфические занятия с семейными врачами. Они уже знают, в каких случаях нужно отправлять на ПЦР-исследования", – заверил он.

Также Радуцкий напомнил, кто находится в зоне риска заражения обезьяньей оспой. Это люди с хроническими заболеваниями, больные ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и имеющими ослабленный иммунитет.

Радуцкий рассказал об обезьяньей оспе и первом случае болезни в Украине: смотрите видео

Обезьяна оспа может вызвать осложнения

Ученые установили, что у больных обезьяньей оспой могут возникать неврологические осложнения – энцефалит (воспаление головного мозга), спутанность сознания, судороги. Впрочем, данные о распространенности таких симптомов очень ограничены.