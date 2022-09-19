Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає 24 канал. За його словами, таким чином у МОЗ хочуть повністю забезпечити комфорт пацієнта та уникнути цькування.

Також на тему: Перший хворий на мавпячу віспу не був за межами України останні пів року

Як почувається перший в Україні пацієнт із мавпячою віспою

Ігор Кузін додав, пацієнт із мавпячою віспою має легкий перебіг захворювання, його стан стабільний, проте був госпіталізований для перестраховки.

Ігор Кузін “Це важливо для лікарів – розуміти, який перебіг має захворювання, симптоматику, методи лікування. Госпіталізувати пацієнта було вирішено саме з цієї причини”

Ситуація з мавпячою віспою в Україні

Головний санітарний лікар зазначив, що в Україні нема потреби у запровадженні карантину чи масової вакцинації через виявлення першого випадку віспи мавп у країні.

"У травні розроблено рекомендації для епіднагляду. МОЗ не бачить умов та передумов для епідеміологічного поширення цього захворювання", – зазначив він.

Кузін також додав, що в Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп. У липні до України було доставлено 5000 ПЛР-тестів від двох виробників для виявлення віспи мавп.