Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Там зазначили, що мова про препарат французького виробництва. Вакцина ефекктивна проти 4-х штамів вірусу грипу.

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Які вакцини проти грипу є в Україні

79 750 доз препарату французького виробництва пройшли державний контроль якості і отримали позитивний висновок щодо відповідності стандартам.

Ще 88 200 доз цієї ж вакцини перебувають на стадії перевірки. До кінця вересня в обіг планують ввести ще 81 850 доз препарату.

Зараз проходять контроль 61 150 доз вакцини проти грипу корейського виробництва.

Вакцинація проти грипу

Щороку в Україні фіксують близько 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань, 98% з них – грип та ГРВІ.

Зростання захворюваності очікують з початком жовтня. Найефективнішим методом профілактики грипу є вакцинація.