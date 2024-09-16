Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Там отметили, что речь о препарате французского производства. Вакцина эффективна против 4-х штаммов вируса гриппа.

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Какие вакцины против гриппа есть в Украине

79 750 доз препарата французского производства прошли государственный контроль качества и получили положительное заключение о соответствии стандартам.

Еще 88 200 доз этой же вакцины находятся на стадии проверки. До конца сентября в обращение планируют ввести еще 81 850 доз препарата.

Сейчас проходят контроль 61 150 доз вакцины против гриппа корейского производства.

Вакцинация против гриппа

Ежегодно в Украине фиксируют около 6 миллионов случаев инфекционных заболеваний, 98% из них – грипп и ОРВИ.

Рост заболеваемости ожидают с началом октября. Самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация.