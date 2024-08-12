Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає 24 канал.
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Ігор Кузін
"Основна логіка змін полягає в значному спрощенні вакцинації. Здорова людина без супутніх захворювань може отримати тільки одну вакцинацію, ревакцинацію не потрібно буде проводити".
Кому потрібна ревакцинація
Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців не усім, а людям із груп ризику:
- вагітним;
- людям, старшим за 60 років;
- дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;
- дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;
- представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові тощо).
"Потребу у ревакцинації визначає лікар, враховуючи затверджені МОЗ рекомендації", – сказав Кузін.