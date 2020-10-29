Вакцина від грипу може не тільки захистити від сезонної інфекції, але і потенційно знизити ризик зараження коронавірусом, про це свідчать результати декількох досліджень. Це поки попередні дані, але вчені вважають, що є привід для оптимізму.

Автори дослідження, опублікованого у medRxiv в вигляді препринта, вивчили медичні електронні карти 10,6 тисячі співробітників Медичного центру Університету Радбауд (Radboud University Medical Center) в Нідерландах.

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Важливість вакцинації від грипу під час пандемії

Цього року вакцинації від грипу надається особливе значення, оскільки очікується одночасна циркуляція сезонної інфекції та коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує робити чотирьох валентну вакцину, що містять чотири різні штами вірусу.

До теперішнього моменту вважалося, що щеплення від грипу не захищає від COVID-19, але може знизити ризик важкого перебігу, оскільки інші інфекції здатні потенційно посилити захворювання.

Вакцина проти грипу захищає від коронавірусу

Дослідження, проведене групою вчених з Нідерландів і Німеччини, показало, що протигрипозна вакцина може потенційно захищати й від зараження коронавірусом теж.

Станом на 1 червня у 184 осіб з 10,6 тисячі був підтверджений коронавірус. Вчені проаналізували інформацію про торішню вакцинацію від грипу і виявили, що співробітники, які зробили, щеплення від грипу, заражалися на 39% рідше, ніж їх нещеплені колеги.

Ці результати збігаються з висновками вчених з Італії, які з'ясували, що показники захворюваності на коронавірус серед щеплених похилих італійців нижче, ніж у людей, які не мали вакцини.

Чому вакцина від грипу захищає від коронавірусу

На думку вчених, протигрипозна вакцина може потенційно захищати від коронавірусу завдяки тому, що "тренує" вроджений імунітет, роблячи його більш стійким до респіраторних інфекцій. Відомо, що вакцина БЦЖ може захистити організм не тільки від туберкульозу, а й від жовтої лихоманки та інших вірусів (але не SARS-Cov-2).

Щоб підтвердити цю гіпотезу, будуть потрібні більш масштабні дослідження з різних країн світу, проте вакцина від грипу може як мінімум знизити ризик перехресного інфікування з коронавірусом.