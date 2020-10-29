Вакцинация от гриппа снижает риск заражения COVID-19
Вакцина от гриппа может не только защитить от сезонной инфекции, но и потенциально снизить риск заражения коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты нескольких исследований. Это пока предварительные данные, но ученые считают, что есть повод для оптимизма.
Авторы исследования, опубликованного в medRxiv в виде препринта, изучили медицинские электронные карты 10,6 тысячи сотрудников Медицинского центра Университета Совбауд (Radboud University Medical Center) в Нидерландах.
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Важность вакцинации от гриппа во время пандемии
В этом году вакцинации от гриппа придается особое значение, поскольку ожидается одновременная циркуляция сезонной инфекции и коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать четырехвалентную вакцину, содержащую четыре разных штамма вируса.
До настоящего момента считалось, что прививка от гриппа не защищает от COVID-19, но может снизить риск тяжелого течения, поскольку другие инфекции способны потенциально усугубить заболевание.
Вакцина против гриппа защищает от коронавируса
Исследование, проведенное группой ученых из Нидерландов и Германии, показало, что противогриппозная вакцина может потенциально защищать и от заражения коронавирусом тоже.
По состоянию на 1 июня у 184 человек из 10,6 тысяч был подтвержден коронавирус. Ученые проанализировали информацию о прошлогодней вакцинации от гриппа и обнаружили, что сотрудники, сделавшие, прививки от гриппа, заражались на 39% реже, чем их непривитые коллеги.
Эти результаты совпадают с выводами ученых из Италии, которые выяснили, что показатели заболеваемости коронавирусом среди привитых преклонного возраста итальянцев ниже, чем у людей, не имевших вакцины.
Почему вакцина от гриппа защищает от коронавируса
По мнению ученых, противогриппозная вакцина может потенциально защищать от коронавируса благодаря тому, что "тренирует" врожденный иммунитет, делая его более устойчивым к респираторным инфекциям. Известно, что вакцина БЦЖ может защитить организм не только от туберкулеза, но и от желтой лихорадки и других вирусов (но не SARS-Cov-2).
Чтобы подтвердить эту гипотезу, потребуются более масштабные исследования из разных стран мира, однако вакцина от гриппа может как минимум снизить риск перекрестного инфицирования с коронавирусом.