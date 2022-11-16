Хто може отримати щеплення проти грипу безкоштовно
Для більшості українців вакцинація проти грипу не є безкоштовною, тому що не входить до Національного календаря. Але люди з групи ризику мали можливість отримати вакцину безкоштовно.
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До них належать:
- медики;
- вагітні;
- люди похилого віку із хронічними захворюваннями.
Також 56 тисяч доз вже надіслали для військових. Інші вакцини направили у регіони з урахуванням їхніх потреб. Наприклад, Одещина отримає понад 14 тисяч доз, Київщина – понад 10 тисяч, Закарпатська та Дніпропетровська області – близько 9 тисяч, а Полтавщина і Львівщина – близько 7 тисяч.
Як отримати щеплення за гроші
На комерційний ринок цьогоріч має надійти майже 150 тисяч вакцини від грипу, частина з них вже є в аптечній мережі та доступна для громадян.
І хоча оптимальний час введення вакцини від грипу – це вересень-жовтень, проте щеплення рекомендують робити протягом усього епідсезону. Імунітет до грипу формується через 7 – 14 днів,
– зазначили в МОЗ.
Вакцину можна придбати в аптеці приблизно за 300 гривень і безкоштовно зробити ін'єкцію в поліклініці. Вакцинуватися можна і у приватних клініках, але це обійдеться дорожче – від 550 до 650 гривень.
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