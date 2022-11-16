Кто может получить прививку против гриппа бесплатно
Для большинства украинцев вакцинация против гриппа не бесплатная, потому что не входит в Национальный календарь. Но люди группы риска имели возможность получить вакцину бесплатно.
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К ним относятся:
- медики;
- беременные;
- пожилые люди с хроническими заболеваниями.
Также 56 тысяч доз уже отправили для военных. Остальные вакцины были направлены в регионы с учетом их потребностей. К примеру, Одесщина получит более 14 тысяч доз, Киевщина – более 10 тысяч, Закарпатская и Днепропетровская области – около 9 тысяч, а Полтавщина и Львовщина – около 7 тысяч.
Как получить прививку за деньги
На коммерческий рынок в этом году должно поступить почти 150 тысяч вакцин от гриппа, часть из них уже есть в аптечной сети и доступна для граждан.
И хотя оптимальное время введения вакцины от гриппа – это сентябрь-октябрь, однако прививки рекомендуют делать на протяжении всего эпидсезона. Иммунитет к гриппу формируется через 7 – 14 дней,
– отметили в Минздраве.
Вакцину можно купить в аптеке примерно за 300 гривен и бесплатно сделать инъекцию в поликлинике. Вакцинироваться можно и в частных клиниках, но это обойдется дороже – от 550 до 650 гривен.
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