Як зрозуміти, що вам потрібні щеплення

Багато з нас втратили карту щеплень того року, коли вступав до університету – далі медпункту при прийомі на навчання про неї ніхто не питав. І що робити тепер? По-перше, зазвичай дітей вакцинують відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, тому з високою ймовірністю вам щеплення робили по ньому. По-друге, це можна дізнатися за допомогою тестів.

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Річ у тім, що якщо людина щепилась, у неї є антитіла до певного патогену. Антитіла – білки крові, які допомагають боротися з інфекцією. За допомогою аналізу крові можна визначити титр антитіл, тобто кількість цих білків. Показники титру для всіх щеплень свої. Тож лікар просто призначить такий аналіз, якщо потрібно точно знати, чи робили вам щеплення, чи ні.

Якщо ви вирішили зайнятися вакцинацією, без лікаря не обійтись. Можна піти за планом до сімейного лікаря чи імунолога. Тільки лікар допоможе підібрати правильний тип та схему вакцинації. Головне, пам'ятайте: щеплення від різних захворювань у деяких випадках можна робити одночасно і не обов'язково чекати на якийсь час для нової порції вакцини.

Які щеплення потрібні дорослим

Вітряна віспа (вітрянка). Вакцинація рекомендується для людей, які ніколи не хворіли на вітряну віспу і не отримували вакцину від неї.

ВПЛ (вірус папіломи людини). Вакцинація рекомендується всім дорослим віком до 26 років. Зазвичай це серія із двох або трьох доз залежно від віку при початковій вакцинації та стані здоров'я.

Гепатит А. Попри те, що вакцинація від гепатиту A не передбачена Національним календарем щеплень, дорослі, які раніше не були вакциновані та хочуть захистити себе від гепатиту A, можуть зробити щеплення. Вакцинація рекомендується для туристів, які виїжджають за межі країни, людям із хронічною хворобою печінки, чоловікам, які практикують секс з іншими чоловіками.

Гепатит В. Зазвичай вакцину проти вірусного гепатиту B роблять при народженні прямо в пологовому будинку, але її варто зробити тим дорослим, які не були щеплені раніше. Вакцинація проходить у три етапи, важливо зробити всі три щеплення, щоб сформувався стійкий імунітет. Якщо у дитинстві вам зробили не всі дози, обговоріть це з лікарем.

Грип. Людям будь-якого віку щороку рекомендується проходити вакцинацію проти сезонного грипу. Універсальної вакцини, яка б захищала кілька років, поки що немає. Вірус постійно мутує, вакцина щорічно змінюється, а нам залишається лише постійно робити нове щеплення.

Кліщовий енцефаліт. Вакцинація рекомендована всім людям, які живуть на ендемічних територіях, тобто там, де вірус часто зустрічається.

Краснуха, кір та паротит. Як і дитячому віці, вакцину від цих трьох захворювань вводять одночасно. Якщо в дитинстві щеплення зробили від чогось одного, то пізніше краще вибрати все ж таки комбіновану вакцину. Ревакцинація від цих захворювань зазвичай не потрібна, але іноді її може рекомендувати лікар. Краснуха становить особливу небезпеку для вагітних, тому що інфекція може впливати на дитину. Тому жінкам, які планують вагітність, потрібно проконсультуватися зі своїм лікарем щодо вакцинації або ревакцинації, перш ніж вони завагітніють.

Правець, дифтерія та кашлюк. Вакцинація рекомендується для раніше щеплених дорослих, і почати її можна в будь-якому віці. Далі потрібно буде повторювати щеплення кожні 10 років. Це стосується й тих, кого прищепили у дитинстві – ревакцинацію також потрібно проводити через кожні 10 років.