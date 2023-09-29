Как понять, что вам нужны прививки

Многие из нас потеряли карту прививок в том году, когда поступал в университет – дальше медпункта при приеме на обучение о нем никто не спрашивал. И что делать теперь? Во-первых, обычно детей вакцинируют в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, поэтому с высокой вероятностью вам прививки делали по нему. Во-вторых, это можно узнать с помощью тестов.

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Дело в том, что если человек привился, у него есть антитела к определенному патогену. Антитела – белки крови, помогающие бороться с инфекцией. Посредством анализа крови можно определить титр антител, то есть количество этих белков. Показатели титра для всех прививок свои. Так что врач просто назначит такой анализ, если нужно точно знать, делали ли вам прививки или нет.

Если вы решили заняться вакцинацией, без врача не обойтись. Можно пойти по плану к семейному врачу или иммунологу. Только врач поможет подобрать правильный тип и схему вакцинации. Главное, помните: прививку от различных заболеваний в некоторых случаях можно делать одновременно и необязательно ждать некоторое время для новой порции вакцины.

Какие прививки нужны взрослым

Ветряная оспа (ветрянка). Вакцинация рекомендуется для людей, никогда не болевших ветряной оспой и не получавших вакцину от нее.

ВПЧ (вирус папилломы человека). Вакцинация рекомендуется всем взрослым до 26 лет. Обычно это серия двух или трех доз в зависимости от возраста при начальной вакцинации и состоянии здоровья.

Гепатит А. Несмотря на то, что вакцинация от гепатита A не предусмотрена Национальным календарем прививок, взрослые, которые ранее не были вакцинированы и хотят защитить себя от гепатита A, могут привиться. Вакцинация рекомендуется для туристов, выезжающих за пределы страны, людям с хронической болезнью печени, мужчинам, практикующим секс с другими мужчинами.

Гепатит В. Обычно вакцину против вирусного гепатита B делают при рождении прямо в роддоме, но ее следует сделать тем взрослым, которые не были привиты раньше. Вакцинация проходит в три этапа, важно сделать все три прививки, чтобы сформировался стойкий иммунитет. Если в детстве вам сделали не все дозы, обсудите с врачом.

Грипп. Людям всех возрастов ежегодно рекомендуется проходить вакцинацию против сезонного гриппа. Универсальной вакцины, которая защищала бы несколько лет, пока нет. Вирус постоянно мутирует, вакцина ежегодно меняется, а нам остается только постоянно делать новую прививку.

Клещевой энцефалит. Вакцинация рекомендована всем людям, живущим на эндемичных территориях, то есть там, где вирус часто встречается.

Краснуха, корь и паротит. Как и в детском возрасте, вакцину от этих трех заболеваний вводят одновременно. Если в детстве прививки сделали от чего-то одного, то позже лучше выбрать все же комбинированную вакцину. Ревакцинация от этих заболеваний обычно не требуется, но иногда может рекомендовать врач. Краснуха представляет особую опасность для беременных, потому что инфекция может влиять на ребенка. Поэтому женщинам, которые планируют беременность, нужно проконсультироваться со своим врачом по поводу вакцинации или ревакцинации, прежде чем они забеременеют.

Столбняк, дифтерия и коклюш. Вакцинация рекомендуется для привитых взрослых, и начать ее можно в любом возрасте. Далее нужно будет повторять прививку каждые 10 лет. Это касается и тех, кого привили в детстве – ревакцинацию также нужно проводить через каждые 10 лет.