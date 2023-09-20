Автоімунні захворювання

Імунна система за допомогою T-лімфоцитів, або Т-клітин, реагує на специфічні чужорідні антигени на поверхні небажаних клітин та починає їх атакувати. Інформація про "ворога" зберігається, щоб у майбутньому, при повторному захворюванні, організм міг швидше розпізнати і знищити. Але буває, що Т-клітини помиляються.

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При аутоімунних захворюваннях, таких як розсіяний склероз, діабет першого типу та ревматоїдний артрит, Т-клітини приймають здорові органи та тканини за чужорідні організми та атакують їх. На жаль, надмірні реакції імунітету можуть вбити людину і без аутоімунного захворювання. Наприклад, цитокіновий шторм при коронавірусі досить часто має летальні наслідки.

Нова вакцина проти автоімунних захворювань

Дослідники з університету Чикаго (США) розробили новий метод терапії аутоімунних хвороб. Створена ними вакцина діє за принципом, протилежним традиційному, і видаляє пам'ять імунної системи про молекулу, що викликає аутоімунну реакцію.

В організмі передбачений механізм, який не дає імунітету реагувати на появу кожної пошкодженої клітини, що старіє та вмирає природним чином. Цей процес, відомий як периферична імунна толерантність, відбувається в печінці: молекули пошкоджених клітин як би маркуються прапорцями "не атакувати", що запобігає знищенню. У попередніх дослідженнях вчені з'ясували, що процес можна відтворити та розвинути толерантність до певних молекул, якщо помітити їх за допомогою речовиною під назвою N-ацетилгалактозамін (pGal).

Ефективність нового препарату

У новій роботі вчені підтвердили припущення на мишах. В експериментах брали участь тварини з хворобою, подібною до розсіяного склерозу, при якому Т-клітини атакують мієлінову оболонку нейронів. Це призводить до слабкості та оніміння, втрати зору і в результаті до порушення рухливості та паралічу.

Дослідники пов'язали білки мієліну з pGal та перевірили дію вакцини для часткового пригнічення імунітету. Імунна система перестала атакувати мієлін, що дозволило нервам знову нормально функціонувати і зняло симптоми хвороби у піддослідних тварин. У серії інших експериментів вчені показали, що за допомогою цього підходу можна мінімізувати й інші імунні реакції.

Зроблені вченими відкриття важливі з огляду на те, що сьогодні аутоімунні захворювання, як правило, лікують за допомогою препаратів, що пригнічують імунітет загалом. Такі ліки блокують імунні реакції, необхідні для боротьби з інфекціями, що призводить до багатьох побічних ефектів. Вакцина для часткового придушення імунітету могла б стати більш специфічним способом лікування з меншою кількістю небажаних наслідків.