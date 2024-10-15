Хоча щеплення може не захистити повністю, воно знижує шанси на складний перебіг хвороби. Особливо це важливо для людей з групи високого ризику, повідомляє Health 24.

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Як довго діє щеплення проти грипу

Щеплення проти грипу може діяти до шести місяців. Сезон грипу зазвичай триває з жовтня по травень, а пік захворюваності припадає на період із грудня по лютий.

Тож загалом медики рекомендують робити щеплення від грипу щороку до кінця жовтня.

Варто знати, що вакцинована людина також може захворіти. Проте вакцина знижує ймовірність тяжкого перебігу захворювання, госпіталізації та смерті.

Кому можна вакцинуватися від грипу

МОЗ особливо рекомендує вакцинацію літнім людям старше 60 років, пацієнтам із хронічними захворюваннями, вагітним, медикам, учителям, дітям віком до 5 років та усім, хто працює в місцях скупчення людей.

В Україні цьогоріч доступна вакцина французького виробництва "Ваксігрип", нею можна вакцинувати дітей у віці від 6 місяців та дорослих.

До слова, також зміцнити імунітет восени допоможе вітамін D. До прикладу, дієтична добавка Вітагама D₃ покращує роботу імунної системи, підтримує функції кісток та м'язів і навіть позитивно впливає на метаболізм. Додайте вітамін D до свого раціону, щоб кожен день став сонячним.

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.