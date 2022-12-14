Вакцини на основі матричної РНК (мРНК) збудника хвороби – порівняно нова технологія. Перші її гучні успіхи пов'язані з появою препаратів проти коронавірусу, після чого почалася робота над засобами від інших захворювань, включаючи, наприклад, малярію.

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Нова експериментальна вакцина

Тепер один із провідних творців таких ліків, компанія Moderna, оголосив попередні результати другої фази клінічних випробувань персоналізованої РНК-вакцини проти меланоми – раку шкіри, одного з найнебезпечніших онкологічних захворювань.

Експериментальну вакцину проти раку mRNA-4157/V940 готують індивідуально для кожного пацієнта з використанням зразків його меланоми. З них виділяються до 34 специфічних маркерів. Для них одержують відповідні мРНК, які і поміщають у ліпідні оболонки.

Препарат перебуває на другій фазі клінічних випробувань, у якій беруть участь 157 пацієнтів із раком шкіри на пізній стадії. Після хірургічного видалення пухлини випадково обрана частина учасників проходила звичайну імунотерапію з використанням пембролізумабу. Друга частина хворих, окрім такого лікування, отримувала ще й нову РНК-вакцину. Підсумкова мета дослідження – простежити термін, протягом якого хвороба залишиться в ремісії або настане смерть.

Ефективність вакцини проти раку шкіри

Випробування ще продовжуються, їх остаточні результати поки що не відомі. Однак попередні дані, озвучені Moderna, вселяють оптимізм: за даними компанії, ризик повернення меланоми або смерті у пацієнтів, які отримали вакцину, знижується на 44%.

Остаточні висновки та докладний звіт очікуються у 2023 році, тоді ж компанія планує перейти до третьої фази клінічних випробувань. Аналогічну роботу проводять інші творці РНК-вакцин: зокрема, компанія BioNTech також знаходиться на другій фазі випробувань свого експериментального препарату проти меланоми BNT111.