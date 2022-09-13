Нове дослідження користі вакцини проти грипу

Для дослідження науковці використали базу даних охорони здоров’я в Іспанії та ідентифікували людей, яким було щонайменше 40 років і які мали перший інсульт протягом 14 років. Кожну людину, яка перенесла інсульт, порівнювали з п’ятьма людьми того ж віку та статі. З інсультом було 14 322 особи, без інсульту – 71 610 осіб.

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Потім дослідники перевірили, чи отримали люди вакцину проти грипу принаймні за 14 днів до інсульту або до цієї ж дати для тих, у кого не було інсульту.

Загалом 41,4% тих, хто переніс інсульт, отримали щеплення від грипу, порівняно з 40,5% тих, у кого не було інсульту. Але люди, які отримали щеплення, були старшого віку та мали інші захворювання, такі як високий кров'яний тиск і високий рівень холестерину, а вони підвищували ймовірність інсульту.

Вакцина проти грипу захищає проти інсульту

Після того, як дослідники врахували ці фактори, вони виявили, що ті, хто отримав щеплення проти грипу, мали на 12% менше шансів отримати інсульт, ніж ті, хто цього не зробив. Дослідники також перевірили, чи впливає вакцина проти пневмонії на ризик інсульту, і не виявили такого захисного ефекту.

Оскільки дослідження обсерваційне, вчені не можуть сказати, що саме щеплення від грипу знижує ризик інсульту. Поки що встановлено лише зв'язок двох подій. Для однозначних висновків необхідно зібрати більше інформації.