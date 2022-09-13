Новое исследование пользы вакцины против гриппа

Для исследования ученые использовали базу данных здравоохранения в Испании и идентифицировали людей старше 40 лет и имеющих первый инсульт в течение 14 лет. Каждый человек, который перенес инсульт, сравнивали с пятью людьми того же возраста и пола. С инсультом было 14 322 человека, без инсульта – 71 610 человек.

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Затем исследователи проверили, получили ли люди вакцину против гриппа, по крайней мере, за 14 дней до инсульта или до этой же даты для тех, у кого не было инсульта.

В общей сложности 41,4% перенесших инсульт получили прививку от гриппа по сравнению с 40,5% тех, у кого не было инсульта. Но люди, которые получили прививку, были старше и имели другие заболевания, такие как высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина, а они повышали вероятность инсульта.

Вакцина против гриппа защищает против инсульта

После того, как исследователи учли эти факторы, они обнаружили, что получившие прививку против гриппа имели на 12% меньше шансов получить инсульт, чем те, кто этого не сделал. Исследователи также проверили, влияет ли вакцина против пневмонии на риск инсульта и не выявили такого защитного эффекта.

Поскольку исследование обсервационное, ученые не могут сказать, что сама прививка от гриппа снижает риск инсульта. Пока установлена только связь двух событий. Для однозначных выводов нужно собрать больше информации.