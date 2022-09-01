Нове дослідження інсульту

Метааналіз включав усі доступні дані генетичних досліджень, зосереджених на ішемічних інсультах, які виникли внаслідок блокуванням кровотоку в мозку, що трапляється у молодих людей віком до 60 років.

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Доктор Стівен Дж. Кітнер і його колеги проаналізували 48 досліджень ішемічного інсульту, які включали 17 000 пацієнтів з інсультом і майже 600 000 здорових осіб контрольної групи, які ніколи не мали інсульту.

Потім вони переглянули всі зібрані дані, щоб визначити генетичні варіанти, пов’язані з інсультом, і виявили зв’язок між раннім початком інсульту, який стався до 60 років, і ділянкою хромосоми, яка включає ген, який відповідає за формування групи крові.

Група крові впливає на ризик інсульту

Дослідження показало, що люди з раннім інсультом найчастіше мають II групу крові. Також підвищений ризик мають люди з III групою. Після коригування статі та інших факторів дослідники виявили, що люди з II групою крові мали на 16 відсотків вищий ризик раннього інсульту, ніж люди з іншими групами крові. А у людей з I групою крові ризик інсульту був на 12 відсотків нижчий.

Дослідники наголосили, що поки не можуть точно визначити, чому II група крові створює вищий ризик, але, ймовірно, це пов’язано з факторами згортання, такими як тромбоцити та клітини, що вистилають кровоносні судини, а також інші білки, які відіграють важливу роль у розвитку тромбів.