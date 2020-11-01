Нині в Єрусалимі розпочали перший етап випробувань на людях ізраїльської вакцини проти коронавірусу Brilife, яку розробив Інститут біологічних досліджень імені Вейцманана. Випробування триватимуть щонайменше пів року, адже проходитимуть у три етапи.

Перший етап випробувань ізраїльської вакцини проти коронавірусу розпочався 1 листопада в лікарні "Адаса Ейн-Керем", що в Єрусалимі. Першим добровольцем став 34-річний аспірант Сергій Арель, повідомляє The Times of Israel.

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Спершу вакцину отримають двоє людей. Якщо їхній організм відреагує нормально, почнуть щепити й інших добровольців.

Як пройде перший етап випробувань

Загалом у першому етапі випробувань візьмуть участь 80 людей віком від 18 до 55 років, які не мають проблем зі здоров'ям. Приблизно кожен третій з них отримає справжню вакцину, а решта – плацебо. Зазначається, що напередодні усі добровольці пройшли необхідні обстеження в медичному центрі.

Що відомо про другий етап досліджень

На другому етапі випробувань планують вакцинувати близько тисячі добровольців віком від 18 років. Мета цього етапу – знайти ефективне та безпечне дозування вакцини. Дослідники прогнозують, що цей етап розпочнеться в грудні і проходитиме одночасно в декількох медичних установах.

Як планують проводити найголовніший, третій етап

Очікується, що третій етап досліджень на людях розпочнеться у квітні 2021 року. Вакцину планують застосувати на 30 тисячах людей. У випадку успішності дослідження, вакцину можуть схвалити для масового використання.

Нагадаємо, біотехнологічний гігант Moderna Inc завершив фінальні клінічні випробування вакцини під назвою мРНК-1273 за участю 30 000 добровольців. Результати будуть озвучені в другій половині листопада. Якщо вакцину схвалять до використання, Moderna виробить не менше 20 мільйонів доз вакцини вже до кінця року, а у 2021 році – від 500 мільйонів до 1 мільярда доз.