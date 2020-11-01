Сейчас в Иерусалиме начали первый этап испытаний на людях израильской вакцины против коронавируса Brilife, которую разработал Институт биологических исследований имени Вейцманана. Испытания продлятся как минимум полгода, ведь будут проходить в три этапа.

Первый этап испытаний израильской вакцины против коронавируса начался 1 ноября в больнице "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме. Первым добровольцем стал 34-летний аспирант Сергей Арель, сообщает The Times of Israel.

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Сначала вакцину получат два человека. Если их организм отреагирует нормально, начнут прививать и других добровольцев.

Как пройдет первый этап испытаний

Всего в первом этапе испытаний примут участие 80 человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих проблем со здоровьем. Примерно каждый третий из них получит настоящую вакцину, а остальные – плацебо. Отмечается, что накануне все добровольцы прошли необходимые обследования в медицинском центре.

Что известно о втором этапе исследований

На втором этапе испытаний планируется вакцинировать 960 добровольцев в возрасте от 18 лет. Цель этого этапа – найти эффективную и безопасную дозировку вакцины. Исследователи прогнозируют, что этот этап начнется в декабре и будет проходить одновременно в нескольких медицинских учреждениях.

Как планируют проводить главный, третий этап

Ожидается, что третий этап исследований на людях начнется в апреле 2021 года. Вакцину планируют применить на 30 тысячах человек. В случае успешности исследования, вакцину могут принять для массового применения.

Напомним, биотехнологический гигант Moderna Inc завершил финальные клинические испытания вакцины под названием мРНК-1273 с участием 30 тысяч добровольцев. Результаты будут озвучены во второй половине ноября. Если вакцину одобрят к использованию, Moderna произведет не менее 20 миллионов доз вакцины уже до конца года, а в 2021 году – от 500 милионов до 1 миллиарда доз.