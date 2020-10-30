Один из лидеров мировой гонки за вакциной завершает III фазу клинических испытаний и намерен обнародовать промежуточные результаты в ноябре. Препарат может быть одобрен для экстренного использования в начале 2021 года.

Биотехнологический гигант Moderna Inc завершает финальные клинические испытания вакцины под названием мРНК-1273 с участием 30 000 добровольцев, пишет latestly.

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Когда запустят производство вакцины

Промежуточные результаты будут озвучены во второй половине ноября. После представления данных о безопасности препарата Управлению по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) компания подаст заявку на разрешение для экстренного использования вакцины с 2021 года.

До конца года Moderna рассчитывает произвести не менее 20 миллионов доз вакцины, а в 2021 году – от 500 миллионов до 1 миллиарда доз. Компания также заявила о подписании соглашения с правительством США и рядом других стран о поставках препарата под руководством Всемирной организации здравоохранения.

Сколько будет стоить вакцина от Moderna

Экспериментальная вакцина mRNA-1273, созданная специалистами Moderna Inc совместно с Национальным институтом здравоохранения США, содержит матричные РНК белков коронавируса, на которые организм реагирует выработкой "безобидного" белка, который вызывает иммунный ответ.

В конце июля стало известно, что компания намерена продавать вакцину по цене 25-30 долларов. Поскольку для прививки необходимо две дозы, курс будет стоить 50-60 долларов. Эта цена предусмотрена для США и других стран с высоким уровнем доходов, однако вряд ли она будет финальной, поскольку другие производители вакцины предлагают более выгодные цены.