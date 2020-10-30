Один з лідерів світової гонитви за вакциною завершує III фазу клінічних випробувань і має намір оприлюднити проміжні результати в листопаді. Препарат може бути схвалений для екстреного використання на початку 2021 року.

Біотехнологічний гігант Moderna Inc завершує фінальні клінічні випробування вакцини під назвою мРНК-1273 за участю 30 000 добровольців, пише latestly.

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Коли запустять виробництво вакцини

Проміжні результати будуть озвучені в другій половині листопада. Після представлення даних про безпеку препарату Управлінню з санітарного нагляду за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) компанія подасть заявку на дозвіл для екстреного використання вакцини з 2021 року.

До кінця року Moderna розраховує виробити не менше 20 мільйонів доз вакцини, а у 2021 році – від 500 мільйонів до 1 мільярда доз. Компанія також заявила про підписання угоди з урядом США і низкою інших країн про постачання препарату під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Скільки коштуватиме вакцина від Moderna

Експериментальна вакцина mRNA-1273, створена фахівцями Moderna Inc спільно з Національним інститутом охорони здоров'я США, містить матричні РНК білків коронавірусу, на які організм реагує виробленням "нешкідливого" білка, який викликає імунну відповідь.

В кінці липня стало відомо, що компанія має намір продавати вакцину за ціною 25-30 доларі. Оскільки для щеплення необхідно дві дози, курс буде коштувати 50-60 доларів. Ця ціна передбачена для США та інших країн з високим рівнем доходів, однак навряд чи вона буде фінальної, оскільки інші виробники вакцини пропонують більш вигідні ціни.