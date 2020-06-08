Спостереження за групою з 1600 людей показали, що погана якість сну негативно впливає на здоров'я серцево-судинної системи. Неглибокий сон і часті прокидання впродовж ночі призводять до накопичення атеросклеротичних бляшок і сприяють прогресуванню хвороби. Втім, це не єдиний і не найгірший з наслідків розладу сну.

Дослідження про зв'язок якості сну та атеросклерозу зробили вчені з Каліфорнійського університету в Берклі. На тлі пандемії COVID-19, коли хвороби серця і судин вважають одним з головних факторів ризику смерті від коронавірусної недуги, висновки дослідження стають ще більш значущими, підкреслюють автори.

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Нині головними причинами розвитку серцево-судинних захворювань вважають: незбалансоване харчування, малорухливий спосіб життя, надмірну вагу й ожиріння, високий артеріальний тиск, а також куріння. Робота вчених свідчить про те, що до цього списку необхідно додати поганий сон.

Як проходило дослідження

Дослідники проаналізували дані понад 1600 людей середнього і старшого віку та оцінили їх якість сну, а також основні показники здоров'я, вік, стать, расу та інші дані.

Додатково вчені оцінили рівень кальцію в крові, який вказує на ознаки атеросклерозу.

Якість сну вивчали впродовж тижня в спеціальних умовах, де вчені могли вимірювати електричні сигнали мозку під час відпочинку.

Результати експерименту

Неспокійний сон був пов'язаний з вищими концентраціями запальних біомаркерів, зокрема моноцитів і нейтрофілів, які є ключовими в розвитку атеросклерозу.

Такі результати дослідження відповідають результатам попередніх експериментів на моделях гризунів. Тоді дослідники довели, що переривання сну у гризунів викликало вищі концентрації цих показників і сприяло розвитку атеросклеротичних бляшок.

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Що треба знати про атеросклероз

Атеросклероз часто починає розвиватися ще в молодому віці, але протікає непомітно і може бути виявлений вже в критичний момент, коли атеросклеротичні бляшки блокують кровотік і призводять до інсульту чи інфаркту.

Це важливий аргумент на користь того, щоб стежити за якістю і тривалістю сну. Однак цей аргумент не єдиний.

Поганий нічний сон пов'язаний з серцево-судинними захворюваннями через хронічне запалення, яке також може призводити до розвитку психоневрологічних розладів, хвороби Альцгеймера та інших захворювань.