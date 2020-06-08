Наблюдения за группой из 1600 человек показали, что плохое качество сна негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Неглубокий сон и частые пробуждения в течение ночи приводят к накоплению атеросклеротических бляшек и способствуют прогрессированию болезни. Впрочем, это не единственное и не самое плохое из последствий расстройства сна.

Исследования о связи качества сна и атеросклероза сделали ученые из Калифорнийского университета в Беркли. На фоне пандемии COVID-19, когда болезни сердца и сосудов считают одним из главных факторов риска смерти от коронавирусной болезни, выводы исследования становятся еще более значимыми, подчеркивают авторы.

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Сейчас главными причинами развития сердечно-сосудистых заболеваний считают несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, избыточный вес и ожирение, высокое артериальное давление, а также курение. Работа ученых свидетельствует о том, что в этот список необходимо добавить плохой сон.

Как проходило исследование

Исследователи проанализировали данные более 1600 человек среднего и старшего возраста и оценили их качество сна, а также основные показатели здоровья, возраст, пол, расу и другие данные.

Дополнительно ученые оценили уровень кальция в крови, который указывает на признаки атеросклероза.

Качество сна изучали в течение недели в специальных условиях, где ученые могли измерять электрические сигналы мозга во время отдыха.

Результаты эксперимента

Беспокойный сон был связан с более высокими концентрациями воспалительных биомаркеров, в частности моноцитов и нейтрофилов, которые являются ключевыми в развитии атеросклероза.

Такие результаты исследования соответствуют результатам предыдущих экспериментов на моделях грызунов. Тогда исследователи доказали, что прерывание сна у грызунов вызвало высокие концентрации этих показателей и способствовало развитию атеросклеротических бляшек.

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Что надо знать об атеросклерозе

Атеросклероз часто начинает развиваться еще в молодом возрасте, но протекает незаметно и может быть обнаружен уже в критический момент, когда атеросклеротические бляшки блокируют кровоток и приводят к инсульту или инфаркту.

Это важный аргумент в пользу того, чтобы следить за качеством и продолжительностью сна. Однако этот аргумент не единственный.

Плохой ночной сон связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за хронического воспаления, которое также может приводить к развитию психоневрологических расстройств, болезни Альцгеймера и другим заболеваниям.